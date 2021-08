Tras jugar 130 horas, streamer rompió un récord de CoD: Black Ops Cold War

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

No es secreto que el modo Zombies de Call of Duty poco a poco se convirtió en una de las alternativas más populares entre los fanáticos, por lo que no es de extrañar que exista una gran comunidad alrededor que se encarga de descubrir todos los secretos y desmenuzar el confuso arco narrativo. Ahora, un prestigioso jugador logró hacer historia al conseguir un impresionante récord en el más reciente mapa de CoD: Black Ops Cold War.

Lo que pasa es que el streamer TheOfficialKHF, quien es una de las figuras más sobresalientes entre la comunidad, consiguió esta semana romper una impresionante marca en Mauer Der Toten, uno de los mapas más recientes del modo Zombies.

Un récord mundial de CoD: Black Ops Cold War que requirió mucho tiempo y esfuerzo

Así pues, TheOfficialKHF impactó a la comunidad después de llegar a la ronda 936 en Mauer Der Toten. Por supuesto, una hazaña de tal clase requirió mucho tiempo y esfuerzo, algo que se refleja en las aproximadamente 130 horas que el jugador le dedicó.

El usuario responsable de este nuevo récord explica que las 130 horas se distribuyeron en aproximadamente 5 días y medio, por lo que es de esperar que, en algún momento, tomó un descanso y pausó el juego.

Así mismo, TheOfficialKHF no transmitió en su canal de Twitch el momento en el que logró llegar a la ronda 936, sino que fue un amigo suyo quien grabó la hazaña con una cámara en mano.

De cualquier forma, es impresionante el logro que consiguió TheOfficialKHF. Debemos recordar que la comunidad aún experimenta y está en búsqueda de nuevas estrategias para abordar los retos de Mauer Der Toten, pues recordemos que es un mapa relativamente nuevo.

Pero cuéntanos, ¿te animarías a romper esa impresionante marca? ¿Cuál es tu mejor récord en el modo Zombies de Call of Duty? Déjanos leerte en los comentarios.

Call of Duty: Black Ops Cold War está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 y PC. En este enlace encontrarás las últimas novedades sobre este popular shooter bélico.

