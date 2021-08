Fortnite: dataminers revelan que Will Smith está en camino al Battle Royale

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fortnite estuvo en mantenimiento durante la madrugada de hoy, 17 de agosto, con el fin de que Epic Games agregara nuevo contenido al juego, especialmente un interesante modo de juego inspirado en Among Us. Como en otras ocasiones, los dataminers aprovecharon para analizar todo el contenido dentro de la actualización y encontraron que un famoso actor está en camino al Battle Royale.

Estamos hablando del reconocido actor, cantante y productor cinematográfico y discográfico Will Smith. El actor que saltó a la fama tras participar en El Príncipe del Rap en Bel Air al parecer está en camino al Battle Royale de acuerdo con información que se encontró dentro del título.

El hallazgo lo hicieron los dataminers y usuarios de Twitter HYPEX y NotOfficer tras indagar en los archivos de la nueva actualización que llegó hoy al juego.

¿Cuándo estará disponible la skin de Will Smith en Fortnite?

Los usuarios no encontraron mucha información en torno a esta próxima colaboración, pero sí pudieron hallar una imagen de la colaboración, que deja ver el atuendo o skin de Will Smith. A juzgar por la imagen, la apariencia de Will Smith estará basada en la película Bad Boys. Recordemos que la última película de esta franquicia, Bad Boys For Life, se estrenó en 2020.

Gracias a la imagen, es posible ver también que estará disponible un accesorio para la espalda que asemeja una caja de armas, municiones y más accesorios de policías.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de estos nuevos accesorios o si van a aparecer en el título de forma oficial, pues recordemos que Epic Games no ha hablado al respecto. Sin embargo, se trata de contenido que se encontró dentro del juego, por lo que es casi un hecho que está en camino.

Te dejamos con las imágenes a continuación.

¿Qué opinas de esto? ¿Estás interesado en este atuendo? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, móviles y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

