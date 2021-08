Alguien intentó incendiar la casa de la controversial streamer Amouranth

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sin duda, los beneficios de la fama son extremadamente llamativos y, hasta cierto punto, todas las personas sueñan con lograr ese estatus. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en los grandes inconvenientes y peligros que conlleva. Como prueba de lo anterior tenemos el caso de la streamer Amouranth, quien recientemente confirmó que hay sospechas de que alguien intentó incendiar su casa.

Kaitlyn “Amouranth” Siragusa es una popular creadora de contenido que ganó notoriedad gracias a sus cosplay de personajes de videojuegos y la cultura geek. Recientemente se convirtió en objeto de polémica tras ser una de las pioneras de la moda Hot Tub en Twitch y transmitir ASMR sexy. Por supuesto, esta fama desmesurada le hizo obtener muchos seguidores, pero también muchos haters.

Así pues, Amouranth reveló en un hilo de Twitter que el viernes 13 de agosto hubo un incendio a un costado de su casa, el cual se originó en el área donde guarda la basura. A pesar de que aún se desconoce cómo empezó el fuego, los investigadores sospechan fuertemente de que alguien lo provocó.

They are reviewing surveillance footage, neighbors surveillance footage and possibly other videos adjacent to the area to try and catch the potential suspect.



This is not the first time something like this has Happened. In 2020 someone