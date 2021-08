CRYTEK reconoce limitantes de Crysis Remastered Trilogy en PS5 y Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

En días recientes hubo se generó interés por la llegada de Crysis Remastered Trilogy a PlayStation 5 y Xbox Series X, lo cual sucederá e otoño próximo. Quizá, la esperanza era que la trilogía de FPS que hicieron historia en PC por fin se vieran muy bien en consola y hablamos a tono pasado porque es casi un hecho que no será así, al menos no en lo que corresponde con Crysis 2 y Crysis 3.

No esperes versiones nativas de Crysis 2 y Crysis 3 en PS5 y Xbox Series X

En días recientes, CRYTEK presumió Crysis Remastered Trilogy corriendo en Xbox Series X, aunque se trató de material del primer juego que evidentemente muestra un avance notorio a como lo conocimos en Xbox 360. Pues bien, lo mismo no aplicará para los siguientes juegos y es que durante una entrevista con Digital Foundry, la compañía reveló que no habrá versiones nativas de Crysis 2 y Crysis 3 para PS5 y Xbox Series X y e el caso de la consola de Sony se ofrecerá como máximo una resolución de 1440p a 60 cuadros por segundo.

Video relacionado: mira el trailer de lanzamiento de Crysis Remastered

Crysis Remastered Trilogy no optará por usar todo el poder de la Next-Gen

Asimismo, CRYTEK informó que la resolución de Crysis 2 y Crysis 3 en Xbox Series X será mayor, aunque no estará al nivel de la remasterización del primer título. Por otra parte, la compañía reveló que Crysis 2 y Crysis 3 operarán de forma retrocompatible, o sea que se tratará de los juegos que ya están en la trilogía de PS4 y Xbox One, de manera que no debes esperar un salto importante en términos gráficos y visuales.

Finalmente, la compañía señaló que Crysis 2 y Crysis 3 estarán basados en el código de las versiones de PC, camino diferente al tomado con Crysis Remastered cuya base era la versión de Xbox 360 y PlayStation 3 y el trabajo correrá a cargo de Saber Interactive, compañía que ha hecho maravillas con algunos ports para Switch.

¿Qué opinas al respecto? ¿Valía la pena invertir en mejoras notables para las 2 entregas de Crysis?

Cuéntanos en los comentarios y sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente