Un nuevo skin de Rick y Morty llegará a Fortnite

Sabiendo que una simple propuesta de Battle Royale no sería suficiente para mantener el juego vigente, Epic Games convirtió a Fortnite en una plataforma ideal para todo tipo de colaboraciones y eventos. El juego ha sido un éxito desde enero de 2017 y su comunidad de millones de jugadores es muy atractiva para otros sectores. Es por eso que se ha vuelto común ver situaciones especiales con contenido único y pronto habrá una que traerá de vuelta a Rick y Morty.

En junio pasado, la popular serie animada Rick y Morty tuvo una colaboración con Fortnite: Battle Royale que resultó en un skin de Rick Sánchez. A 2 meses de aquel suceso, el tiempo ha llegado para que su compañero, en específico su nieto, se una a la batalla campal y es que pronto habrá un skin de Morty.

La información proviene de una filtración que reveló la próxima llegada de un skin de Morty, quien se unirá a Fortnite: Battle Royale montando uno de los inventos de su loco abuelo, traje ideal para lo que le espera en el juego de Epic Games.

UPCOMING "Morty" SKIN! (Again thanks to @Not0fficer for the help) pic.twitter.com/7IyIs2IeQY