La presentación del nuevo Call of Duty en Warzone tendrá recompensas para los fans

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El Call of Duty de este año está listo para ser revelado y a diferencia de otras ocasiones, esta vez todo tendrá lugar dentro de Call of Duty: Warzone, Battle Royale que albergará la presentación de la nueva entrega de la franquicia. Claro que esto no se tratará de un simple evento de revelación, pues se aprovechará la oportunidad para recompensar a los jugadores.

Gana premios por participar en Warzone durante la presentación de Call of Duty: Vanguard

Hace unos días se confirmó que la nueva entrega de la franquicia bélica de Activision llevará por nombre Call of Duty: Vanguard y ya se sabe que el combate regresará a la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se reveló que la presentación tendrá lugar en Warzone el próximo 19 de agosto a las 12:30 PM, hora de la Ciudad de México. Dicho esto, hoy la cuenta oficial de Call of Duty en Twitter reveló que el evento de Call of Duty: Vanguard en Warzone tendrá recompensas para todos los jugadores que sean participes de la presentación.

Command has sent a care package, but you've got to be at the #BattleofVerdansk to claim it.



Drop in 8/19 - 10:30am PT



👀 the brief for more intel pic.twitter.com/UxooK9q8Vz — Call of Duty (@CallofDuty) August 17, 2021

De acuerdo con la información, la revelación de Call of Duty: Vanguard en Warzone se celebrará con la Batalla de Verdansk y los jugadores podrán enfrentarse para ganar equipo, armas y skins especiales.

De la misma forma, aquellos que participen en la batalla recibirán el doble de puntos de experiencia tanto en armas como en Pase de Batalla.

El reloj corre y cada vez falta menos para la revelación de Call of Duty: Vanguard, título que ha generado expectativa por la perspectiva que mostrará ahora sobre la Segunda Guerra Mundial.

We are expecting a hot drop zone for the #BattleofVerdansk.



Get into #Warzone from 9:30am PT on 8/19 for some target practice and earn Double XP, Double Weapon XP, and Double Battle Pass XP. pic.twitter.com/qjtO9eAPnq — Call of Duty (@CallofDuty) August 17, 2021

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Video relacionado: la historia de Call of Duty 4: Modern Warfare

Fuente