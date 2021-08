¿Tales of Arise llegará a Switch? Productor confirma que no lo veremos en la híbrida

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Uno de los juegos más esperados para los seguidores de los RPG es Tales of Arise, título que Bandai Namco anunció para PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Sin embargo, aún existía la duda de si el juego llegaría al Nintendo Switch, aunque se acaba de confirmar que no será así.

La consola híbrida puede presumir de un extenso catálogo de juegos para todo tipo de jugadores. No obstante, existen algunos casos donde se cree que un título puede encajar con los poseedores del Switch y aún así las compañías deciden no llevarlo a ese hardware.

Tales of Arise no llegará al Nintendo Switch

Tal es el caso de Tales of Arise, jurgo que continuará la interesante saga RPG de Bandai Namco, y que utilizará gráficos en alta definición con Unreal Engine 4, pero que para desgracia de los interesados, no llegará a la consola de Nintendo.

La confirmación se dio a conocer en una entrevista que tuvo el productor de la serie, Yusuke Tomizawa, en el medio Gamingbolt, donde declaró que no había planes para una versión del Switch:

“Las consolas que hemos anunciado son las únicas que tenemos planeadas para el juego”, dijo Tomizawa.

Por supuesto que tendremos que esperar para saber si la compañía cambia de decisión, ya que no sería la primera vez que sucede. Un buen ejemplo de esto es Dragon Ball Z: Kakarot, el cual había sido negado para llegar al Switch, y ahora es cuestión de tiempo para su lanzamiento el próximo 24 de septiembre.

Tales of Arise llegará el 10 de septiembre a PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

