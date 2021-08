Director de Hades confiesa que Returnal es uno de sus juegos favoritos del año

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Mientras que muchos jugadores se pelean en redes sociales sobre cuál videojuego es el mejor de cierto género, los desarrolladores no dudan en emitir elogios y palabras de reconocimiento hacia sus colegas de profesión. Ese es el caso de uno de los creativos detrás de Hades, quien aseguró que Returnal, el exitoso y controversial exclusivo de PlayStation 5, ya es uno de sus juegos favoritos del año.

Durante una entrevista con el portal Comingsoon, Greg Kasavin, director creativo de Hades, confesó que es un fan de los proyectos de Housemarque. Así mismo, reveló que, a pesar de que aún no logra derrotar al jefe final, ya le dedicó muchas horas a Returnal.

“Returnal es uno de mis juegos favoritos de este año hasta ahora. Aún no logro completarlo, maldita sea, pero ya le dediqué decenas de horas. Estoy muy metido en Returnal. Housemarque es un desarrollador genial y sigo sus juegos desde hace años”, explicó el creativo de Supergiant Games.

