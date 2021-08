Dr Disrespect no quiere aparecer en uno de los podcast más famosos del mundo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sin duda, The Joe Rogan Experience es uno de los podcast con mayor audiencia en todo el mundo. Lo anterior no es de extrañar, pues en sus más de 10 años de historia ya tuvo invitados de la talla de Elon Musk, Robert Downey Jr, Kanye West, Mike Tyson y muchos más. Sin embargo, y a pesar de su prestigio, el popular streamer Dr Disrespect afirmó que no tiene intenciones de aparecer en el show.

Lo que pasa es que la estrella del gaming transmitía en su canal de YouTube cuando un seguidor le cuestionó si participaría en The Joe Rogan Experience si tuviera la oportunidad. Sorpresivamente, y a pesar de que muchos no dudarían en aceptar una invitación para aparecer en el podcast, ese no es el caso con Dr Disrespect.

“¿Joe Rogan llama y te da una invitación? Probablemente no. Hay una razón. Si voy a participar en un podcast, lo haré a mi manera. Y eso podría requerir recursos y fondos adicionales, ¿de acuerdo?”, argumentó el popular streamer.

Por supuesto, el comentario anterior no esclarece del todo las razones por las que el creador de contenido no aceptaría una hipotética invitación para aparecer en el podcast del comediante y exdeportista Joe Rogan.

Sin lugar a dudas, muchos fans del streamer pueden estar de acuerdo en que aparecer en uno de los programas más famosos y populares del mundo puede ser una excelente oportunidad para platicar de la industria de los videojuegos y el mundo del streaming. Debemos recordar que Dr Disrespect anunció su propio estudio de desarrollo AAA e incluso ya recibió una oferta muy llamativa para hacer realidad una secuela de H1Z1.

