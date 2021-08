¡Gratis! Fatal Frame: Maiden of Black Water se actualizará sin costo a la Next-Gen

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fatal Frame se ganó a pulso un lugar en la historia de los Survival Horror y aunque estuvo por debajo del éxito comercial de Resident Evil y Silent Hill, contó con los elementos necesarios para mantenerse vigente incluso tras la debacle del género hace más de una década. Octubre de este año, justo antes de la Noche de Brujas, verá la llegada de Fatal Frame: Maiden of Black Water, juego original de Wii U, a consolas y PC y para los usuarios de la Next-Gen hay buenas noticias.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Tiwtter para el mercado europeo, KOEI TECMO reveló que aquellos jugadores que adquieran Fatal Frame: Maiden of Black Water en PS4 o Xbox One tendrán asegurada la actualización para la versión de PS5 o Xbox Series X|S sin costo adicional, en el caso de la consola de Microsoft esto será posible gracias al sistema Smart Delivery. Asimismo, se reveló que pronto se compartirán nuevos detalles sobre la llegada de este juego a los sistemas recientes tras años de mantenerse como exclusivo de la fallida consola de Nintendo.

PROJECT ZERO: MAIDEN OF BLACK WATER will be free to upgrade from PS4 to PS5 and from Xbox One to Xbox Series X|S (Smart Delivery).



We will share more information, coming soon.📸



👻 https://t.co/bNJZKMU2MG#PROJECTZERO #KTFamily pic.twitter.com/1Er1qTk11O