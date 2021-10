GeForce Now ya llegó a Latinoamérica; juega gratis tus títulos a través de la nube

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El juego por streaming está en crecimiento y Nvidia en 2013 incursionó en esto con GeForce Now y desde entonces ha evolucionado hasta que en 2020 salió de su fase Beta y tuvo un lanzamiento público en nuchos países. Entre ellos no estaban los países latinoamericanos, pero eso cambió recientemente, pues acaba de llegar a varios países de esta región.

Nvidia se alió con la empresa latinoamericana especializada en la materia ABYA para llevar su servicio GeForce Now a países de este lado del mundo. Gracias a esta colaboración GeForce ya está disponible en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Así, los usuarios de estos países ya pueden disfrutar de las bondades de GeForce Now y jugar sus títulos de bibliotecas virtuales en diversos dispositivos sin preocuparse mucho por las especificaciones de hardware y lo mejor de todo es que es posible hacerlo de forma gratuita.

¿Qué es y cómo funciona GeForce Now?

Primero, te explicamos que GeForce Now es un servicio de streaming de juegos a través de la nube que se conecta a las cuentas de Steam, Epic Games Store o Ubisoft Connect para permitir el streaming de su biblioteca a varios dispositivos, como PC (Windows y Mac), Android TV, navegador Chrome y móviles (Android y navegador Safari). Así pues, casi no debes preocuparte por las especificaciones de tu hardware, puesto que los servidores de Nvidia se encargan de ejecutar los juegos y transmiten el video a través de la nube en tiempo real con mínimo retraso.

GeForce Now ofrece streaming de más de 1000 juegos, pero es importante dejar claro que los juegos no están listos para ser jugados simplemente con usar el servicio ni se desbloquean al pagar la suscripción. Lo que GeForce Now ofrece es la opción de jugar los títulos de las bibliotecas virtuales que los usuarios tienen en plataformas como Steam o Epic Games Store, por lo que primero es necesario comprarlos en dichas plataformas. Sin embargo, los juegos free-to-play obviamente pueden jugarse gratis en el servicio.

GeForce Now puede disfrutarse gratuitamente o mejorar sus características pagando

Como te contamos, puedes disfrutar opciones básicas de GeForce Now por medio de un plan gratuito y que permite stremear juegos sin costo, pero tiene un límite de 30 minutos por sesión, algo que no agradó mucho a los usuarios que ya lo probaron, pues en otras regiones se ofrecen sesiones de hasta 1 hora.

Una de las desventajas es que este plan pone a los jugadores en una cola para poder jugar y los tiempos de espera, dependiendo de la demanda, pueden ser muy largos. Precisamente, gracias a la gran respuesta, los jugadores que ya lo probaron tuvieron que esperar mucho tiempo para conseguir otra sesión de 30 minutos.

Para evitar varios de esos contratiempos está el plan Prioritario, que a cambio de una cuota mensual ofrece a los jugadores, como su nombre lo indica, prioridad para acceder a los servidores, por lo que los tiempos de espera son mínimos porque se colocan al frente de la cola cuando quieren comenzar una sesión. Además, las sesiones de juego se extienden a hasta 6 horas y el gameplay cuenta con trazado de rayos.

Los precios varían por región; por ejemplo en Argentina tiene un precio de $2080 ARS por mes individual y de $1872 ARS por cada mes si se contrata en el plan de 6 meses. Los usuarios reportaron que tras su debut GeForce Now, debido a la gran demanda, incluso dejó de recibir temporalmente suscripciones a los planes de pago.

¿Qué necesito para disfrutar GeForce Now?

Como te comentamos, al ejecutar los juegos en la nube, GeForce Now permite a los usuarios jugar sus títulos sin preocuparse mucho por el hardware de sus dispositivos, pero se deben tomar en cuenta algunas especificaciones.

En PC Windows se necesita una versión de 64 bits de Windows 7 o versiones posteriores, así como CPU de doble núcleo x86 con 2 GHz o más rápido, 4 GB de RAM, GPU con DirectX 11 por lo menos, Nvidia GeForce 600 o AMD Radeon HD 3000 o Intel HD Graphics 2000 o posteriores. En Mac se requiere un equipo con macOS 10.10 o versiones posteriores.

En móviles con Android se necesita 1 GB y Android 5.0 o versión posterior así como compatibilidad con OpenGL ES3.1 o una versión más nueva. En iPhone, los dispositivos deberán contar con la versión iOS 14.3 o posterior y en iPad será necesario por lo menos iPadOS 14.3.

Quizá muchos equipos cumplan con los requerimientos de hardware, pero son más importantes los requerimientos de conexión a Internet. GeForce NOW necesita como mínimo 15 MB/s para ofrecer una resolución de 720p a 60 fps y 25 MB/s para una resolución de 1080p a 60 fps. Se necesitará también una conexión Ethernet por cable o un enrutador inalámbrico de 5 GHz.

Si quieres conocer toda la lista de juegos disponibles en GeForce Now, te invitamos a checar esta lista oficial.

