Fans enojados llenan de negativos video de Switch Online + Expansion Pack

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Semanas atrás Nintendo anunció su nuevo servicio de suscripción para Nintendo Switch, Nintendo Switch Online + Expansion Pack, que ofrecería más características a cambio de una cuota extra. No se había hecho la revelación completa hasta el pasado viernes y Nintendo ya publicó un video oficial para mostrar las características y la noticia es que está llenándose de no me gusta.

Con la revelación del DLC Happy Home Paradise para Nintendo Switch, Nintendo finalmente detalló lo que incluirá Nintendo Switch Online + Expansion Pack y compartió un video oficial para comunicar todas las características nuevas.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

Nintendo vuelve a hacer enojar a sus fans

Desafortunadamente, al igual que pasó con el video del servicio original, el nuevo video fue seriamente criticado por los usuarios. No tuvo que pasar mucho tiempo para que el "ratio" se hiciera presente y apenas 2 días de su publicación ya lleva 726,676 reproducciones y 42,890 no me gusta, frente a los 14,977 me gusta. Dicho de otra manera, 74.11% de las reacciones han sido negativas.

"¿Meter a Sora en Smash en serio costó tanto?", comentó un usuario en el video. "Pensé que esto sería $10 dólares extra, ¿¿pero $49.99?? Debieron de haber perdido la cabeza", comentó otro usuario. "Añadan éste a la lista de videos de Nintendo que tiene más no me gusta que me gusta", se lee en los comentarios.

Por si te lo perdiste: ¿cuánto costará Nintendo Switch Online + Expansion Pack en México?

No es la primera vez que ocurre esto con Nintendo

Es importante mencionar que no se trata del video original (que tenía muchos más no me gusta), sino que Nintendo ha vuelto a subir el video y la última vez fue el 8 de abril de 2021, pero los fans siguen llenándolo de negativos. "Siento que vuelven a subirlo para eliminar los no me gusta cada vez", expresa un usuario en la sección de comentarios, aunque la verdad es que el video es actualizado con secuencias nuevas que muestran las bondades que ofrece el servicio y que Nintendo ha agregado con el tiempo, como los juegos de Super Nintendo Entertainment System (SNES), la prueba de juegos y más.

El video de las características del Nintendo Switch Online base al momento de redactar la nota ha generado 69,223 no me gusta y 10,580 me gusta, lo que quiere decir que el abrumador 86.74% de las reacciones es negativo.

¿Nintendo Switch Online + Expansion Pack fracasará?

¿Esto quiere decir que Nintendo Switch Online será un fracaso? Para nada. A pesar de las críticas, los productos de Nintendo han demostrado ser un completo éxito en ventas. Recordemos lo que ocurrió con el amiibo de Zelda, que desbloqueaba contenido de gameplay y que se agotó rápidamente.

No olvidemos Pokémon Sword & Shield (en cierta parte de Nintendo), que fueron severamente criticados, pero al final se convirtieron en unos de los juegos más vendidos de la serie. Algo similar pasó con Pokémon Unite, que fue duramente criticado por llevar el universo de Pokémon al mundo de los MOBA, fue llenado de no me gusta... y ha resultado un rotundo éxito.

¿Qué opinas del nuevo servicio de Nintendo?, ¿te suscribirás? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Nintendo Switch Online si visitas esta página.

Video relacionado: Nintendo Switch Online - Tráiler de Actualización

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2