Piden a los fans no arruinar la grabación de la serie de The Last of Us

Las semanas pasadas han sido de mucha actividad para el equipo de la serie de The Last of Us, pues se está llevando a cabo la filmación en Canadá. El proyecto está progresando sin muchos problemas, pero ha habido algunos contratiempos con algunos fans, que están arruinando escenas completas.

Como te hemos comentado, el rodaje del proyecto se está llevando a cabo en Canadá y algo curioso es que el equipo de grabación ha sido tan amable de permitir a los fans estar cerca del set (cercado) para ver el proceso a lo lejos.

Sin embargo, ha habido algunos fans que han arruinado algunas tomas debido a que gritan y echan a perder escenas completas. Tal como reporta el usuario 7seasofdeaky, que ha estado en los sets junto con otras personas, hay algunos fans que gritan elogios a los actores para llamar su atención y hacer que los noten, pero a cambio de ello entorpecen la grabación, por lo cual pidió respeto para los involucrados en el proyecto.

¿Cómo va el rodaje de The Last of Us?

Afortunadamente, los contratiempos han sido mínimos, pues la filmación está progresando muy favorablemente. De acuerdo con detalles extraoficiales de TheLastofUsNews el rodaje ya concluyó en Edmonton, Alberta, pero continuará en varias ubicaciones de Calgary. Se reporta que también se grabarán algunas escenas en High River.

Hace poco se vio un set en el paso elevado 4th Avenue y Memorial Drive en Calgary, Canadá. Y gracias a nuevas imágenes ya pudimos echar el mejor vistazo hasta el momento a Pedro Pascal (Joe Miller), Bella Ramsey (Ellie) y Anna Torv (Tess), cortesía de la usuaria cheltrei.

Asimismo, te hemos hablado de la gran atención al detalle y fidelidad de los escenarios. Pues bien, en el set se alcanzó a distinguir un póster de la película ficticia "Savage Starlight The Movie", que aparece en el juego.

¿Qué opinas del progreso de la serie de The Last of Us? Cuéntanos en los comentarios.

