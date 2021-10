¡Fail! Switch Online falla en pleno torneo oficial de Super Smash Bros.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Un entorno profesional de competencia procura que todo esté listo y en orden antes, durante y después de un torneo, esto porque el margen de falla deber ser mínimo o inexistente. Claro que esto no significa que los eventos estén libres de problemas, incluso en un Super Bowl se fue la luz, pero vaya que las posibilidades caen cundo las compañía asumen su responsabilidad y en el caso de Nintendo, una falla de Switch Online se presentó en muy mal momento.

Fans se van contra Switch Online por falla en torneo de Super Smash Bros. Ultimate

En los últimos días Nintendo ha estado metido en la polémica luego de anunciar los detalles sobre la expansión de su servicio Switch Online, misma que resultó en un aumento en el precio de suscripción para quienes quieran jugar títulos de Nintendo 64 y SEGA Genesis, además de que tendrán acceso al nuevo DLC de Animal Crossing: New Horizons. La noticia no fue tomada de buena forma por la comunidad y la molestia fue la norma al considerar que no hay justificación para el precio y parte de las críticas señalaron las deficiencias del juego en línea.

Pues bien, aquella famosa frase "te lo dije" se aplicó este fin de semana durante el Torneo de Otoño de Nintendo Versus de Super Smash Bros. Ultimate, competencia oficial y con validez por parte de Nintendo, cuando en pleno enfrentamiento y transmisión la conexión de Switch Online falló. La evidencia, que fue subida por un usuario a reddit (en este enlace puedes checar el video) muestra el duelo en Super Smash Bros. Ultimate seguido por una detención abrupta, la carga del ícono del juego y cierra con la leyenda en pantalla "la Arena ha sido cerrada". Acto seguido, los anfitriones del torneo regresan al stream para pedir disculpas y señalan que "son cosas que pasan".

La partida se detiene de forma abrupta

El servicio falla

Los anfitriones se disculpan

Las críticas no se hicieron esperar y llegaron en mal momento para Nintendo

Sin embargo, los usuarios no perdonaron a Nintendo en reddit y a través de sus comentarios señalaron las fallas en la experiencia de juego de Switch Online, además de apuntar a la corresponsabilidad de Bandai Namco por no poner atención en el código del juego para la experiencia en línea. Algunos expresaron su molestia por el anuncio de un paquete adicional que aumenta el costo pero sin la promesa de Nintendo de mejorar su entorno de juego en línea. Asimismo, fue inevitable que llovieran las críticas a la reciente decisión de la compañía respecto al servicio y sus añadidos que estarán disponibles a partir del 25 de octubre.

Finalmente, es importante señalar que si bien un evento de este tipo no está exento de presentar fallas, al tratarse de una competencia oficial se debe procurar que existan las condiciones adecuadas para que los jugadores puedan celebrar sus duelos sin contratiempos. Asimismo, hay quien opina que Nintendo debería tener servidores dedicados para sus juegos importantes pues aunque la compañía no está muy interesada en los esports, sus usuarios gustan de competir en títulos como Super Smash Bros..

