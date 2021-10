Muy pronto podrás jugar OUTRIDERS en Xbox Game Pass para PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Square Enix y People Can Fly decidieron respaldar el lanzamiento de OUTRIDERS y llevarlo día 1 a Xbox Game Pass. Sin embargo, el título se lanzó con una restricción, pues únicamente llegó al servicio para Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One.

Debido a esto, los jugadores de PC se quedaron con las ganas de disfrutar el título en el servicio desde su día de estreno. Por fortuna, esto cambiará muy pronto, pues OUTRIDERS por fin está en camino a Xbox Game Pass para PC.

Toby Palm, encargado de la comunidad de OUTRIDERS, dio una buena noticia para los amantes del PC gaming que aún no han podido disfrutar el título. Por medio de Xbox Wire, confirmó que OUTRIDERS se lanzará en la Microsoft Store y en Xbox Game Pass para PC.

Lo mejor de todo es que deberás esperar muy poco para disfrutar OUTRIDERS sin costo adicional en computadoras, pues llegará a Xbox Game Pass para PC a partir de mañana, 19 de octubre. Las buenas noticias no se acaban ahí, pues será posible transferir tu progreso de consolas Xbox al usar la misma cuenta.

Toma en cuenta que esta versión del título no te permitirá recuperar tu partida desde consolas PlayStation ni llevar tu progreso a otras plataformas de PC, como Steam. En cambio, el cross-play sí estará activado, así que podrás jugar con todo el resto de la comunidad de OUTRIDERS.

People Can Fly afirmó que ya prepara nuevas y atractivas actualizaciones para el título, así que recomendó a los jugadores de PC darle un vistazo en Xbox Game Pass.

