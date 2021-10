Pokémon UNITE recibirá a esta nueva criatura para celebrar Halloween

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

The Pokémon Company y TiMi Studio quieren que la comunidad de Pokémon UNITE se divierta y disfrute nuevo contenido de forma regular, así que cumplirán con su palabra y ofrecerán eventos de temporada en el MOBA.

Halloween está a la vuelta de la esquina, así que los estudios no se perderán la oportunidad para celebrarlo con contenido temático y unas cuantas sorpresas, como una nueva criatura que se unirá a los combates muy pronto.

Entérate: el mejor jugador de Pokémon UNITE en Japón dice que los occidentales hacían el ridículo

Las celebraciones de Halloween iniciarán muy pronto en el MOBA, pues su evento temático arrancará el próximo miércoles 20 de octubre. Tendrás hasta el 7 de noviembre para disfrutarlo y conseguir recompensas especiales.

Varias de las criaturas ya disponibles recibirán atuendos únicos y animaciones nunca vistas para la ocasión, lo que dará un toque espeluznante a todas las partidas. Además se lanzarán objetos de Halloween para personalizar a los avatares.

La novedad más importante es sin duda la llegada de una nueva criatura de Galar a los combates. Se trata nada más y nada menos que de Greedent, cuyas habilidades se mostraron brevemente en un teaser.

Las compañías no han confirmado por ahora una fecha para el lanzamiento de Greedent, pero con suerte llegará junto con el evento de Halloween. Abajo te dejo un trailer del nuevo contenido.

A scary good time is on it's way to #PokemonUNITE! pic.twitter.com/beAwvQZD9x