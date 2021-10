Pokémon: Zamazenta y Zacian shiny llegarán a Occidente, pero no será fácil obtenerlos

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hace unos días se confirmó que jugadores de Corea del Sur podrían conseguir a Zacian y Zamazenta, Pokémon legendarios protagonistas de Pokémon Sword & Shield, en su forma shiny o variocolor. No se había revelado nada para Occidente, pero ya se anunció que los jugadores de esta región tendrán una oportunidad de conseguirlo, pero podría ser algo muy complicado.

Poco después de que se diera a conocer que The Pokémon Company distribuiría estas criaturas a través de un código en Corea del Sur, se reveló que la promoción también llegaría a Japón, lo que hacía pensar que era cuestión de tiempo para que llegara a Occidente.

Afortunadamente, los fans no tuvieron que esperar mucho, pues el fin de semana pasado, se confirmó que la promoción estará disponible en Occidente por tiempo limitado.

¿Cómo conseguir a Zacian y Zamazenta shiny en Pokémon Sword & Shield?

De acuerdo con los detalles, la distribución arrancará el próximo 22 de octubre, con la distribución de Zacian shiny, la cual terminará el 11 de noviembre. El día siguiente comenzará la repartición de Zamazenta. Es importante mencionar que sólo será posible reclamar a Zacian en Pokémon Shield y a Zamazenta en Pokémon Sword, por lo que si quieres a los 2 tendrás que contar con una copia de ambos juegos. Es importante mencionar que es la única manera de obtener a ambas criaturas shiny, pues se trata de las pocas especies shiny-locked.

Las malas noticias son que la promoción sólo está confirmada para Norteamérica, específicamente los Estados Unidos y Canadá, países en los que está presente GameStop, la cadena de tiendas que se encargará de la distribución oficial.

A diferencia de distribuciones mundiales a través de Regalo Misterioso, esta promoción requerirá que los usuarios vayan a las tiendas físicas y reclamar completamente gratis un código de los Pokémon en las fechas establecidas. Una vez hecho lo anterior, los usuarios únicamente tienen que reclamar a las criaturas dentro del juego, en la opción de reclamar regalo por medio de código (se desconoce la fecha en la que expiran los códigos).

Desafortunadamente, no se ha confirmado la promoción para Latinoamérica, como México, así que no se sabe si será posible conseguirlos en esta región. Es importante decir que cadenas de tiendas especializadas en videojuegos en México han traído otras promociones por código para entregas previas, pero casi siempre son de criaturas singulares que debutan y no tanto de especies shiny. Dicho lo anterior, la única manera de conseguir a Zacian y Zamazenta shiny en países no participantes es tener a alguien en Norteamérica que consiga un código y reclamarlo en una copia en su territorio, recordemos que los códigos no tienen bloqueo de región, por lo que funcionan en todos los países. No dudamos que haya personas ofreciendo códigos en eBay, pero desde luego que los precios serán algo altos.

Imagen: GameStop

¿Qué opinas de esta distribución? ¿Intentarás conseguir un código de Zacian y Zamazenta shiny? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon Sword & Shield están disponibles en Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre ellos si visitas esta página o si consultas nuestra reseña escrita de la versión original.

