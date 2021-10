Cocreador de Halo se une a EA; ya trabaja en un título de mundo abierto

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Hace poco supimos que Marcus Lehto, cocreador de Halo, se preparaba para dar un nuevo paso en su carrera después del tropiezo que tuvo con Disintegration y el cierre de su estudio V1 Interactive.

El creativo afirmó que su próximo proyecto dividiría la opinión de sus fans, pero no reveló más al respecto y todo quedó como un gran misterio. Por fortuna, esto cambió esta mañana, pues el desarrollador ya reveló en qué trabaja.

Por medio de Twiter, Lehto anunció que se unirá a las filas de Electronic Arts, concretamente a un nuevo estudio en formación que estará a cargo de un destacado exlíder de Monolith Productions.

Electronic Arts todavía no ha presentado de forma oficial su nuevo estudio, pero algunas pistas sugieren que la compañía se llamará NEON BLACK STUDIOS. Lo que ya es un hecho es que estará en manos de Kevin Stephens, antiguo vicepresidente y jefe de Monolith Productions.

Ahora, Marcus Lehto confirmó que hará mancuerna con Stephens y que será el director de juegos del nuevo equipo. La desarrolladora trabajará en juegos de mundo abierto y su primer proyecto se enfocará en la acción y en la aventura.

El cocreador de Halo reveló que el título será en primera persona y aseguró que está muy emocionado por formar parte de este nuevo estudio de Electronic Arts.

“Hola a todos, estoy muy emocionado de anunciar que me uní EA como director de juegos, construyendo un nuevo estudio en el área de Seattle y trabajando en juegos en primera persona. ¡No puedo esperar para compartir más sobre lo que estamos creando!”, afirmó el desarrollador.

Sus fans y colegas le desearon buena suerte en su nuevo puesto y afirmaron que están muy emocionado por ver qué preparará Letho con el respaldo de Electronic Arts.

Hey everyone, I’m very excited to announce that I’ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can’t wait to share more about what we’re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW