DOOM festeja su reencuentro con Canela en Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate acaba de recibir a Sora como el último personaje del enorme elenco presentado en el juego. Sin embargo, y en forma de traje para los Mii, DOOM también hizo acto de presencia en el título de Nintendo, lo que representó el reencuentro de su protagonista con Canela de Animal Crossing, situación que la saga no dudó en celebrar.

¿Por qué estamos hablando de un reencuentro entre estos 2 personajes? Te recordamos que Animal Crossing: New Horizons y DOOM Eternal se lanzaron el mismo día, el 20 de marzo de 2020 para ser exactos, y desde entonces Bethesda y los fans han bromeado con la relación de Doomguy y Canela.

Debido a esta situación, la cuenta oficial de DOOM en Twitter no perdió la oportunidad de hacer mención (otra vez) de dicha relación, y celebró la llegada de la saga al juego de Nintendo con la siguiente publicación:

together at last pic.twitter.com/aa1ZOX5PUa