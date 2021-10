Apenas anunciaron God of War para PC y fans ya piden un port de Bloodborne a gritos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

God of War llegará a PC, así lo anunció Sony esta mañana. Una parte de la comunidad no podría estar más contenta, ya que uno de los mejores juegos de los últimos años llegará a más personas. Sin embargo, hay otra que no está satisfecha, puesto que lo que quiere es ver Bloodborne en PC.

Como imaginas, el anuncio de God of War para PC ha sido uno de los temas más hablados de la industria en las últimas horas. Un montón de personas están celebrando que la aventura nórdica de Kratos llegará a PC, pero otras ya están especulando cuál será el próximo lanzamiento de PlayStation Studios en Steam y la Epic Games Store.

Lo interesante es que esto ha llevado a que Bloodborne se convierta en tendencia en redes sociales como Twitter. Al momento de redactar esta nota, Bloodborne es el tema 24.° más hablado en esta red social en México gracias a más de 11,600 tweets de la comunidad.

Como punto de comparación, el anuncio de God of War provocó 31,500 tweets. Por su parte, Free Fire, juego que esta mañana está en boca de todos por aparecer en la conferencia de prensa del presidente de México, sólo tiene 8521 tweets. Así pues, queda claro que la comunidad no ha olvidado Bloodborne y quiere más de este lanzamiento de FromSoftware.

Pero, ¿qué es lo que dicen los tweets? Hay un montón de jugadores compartiendo memes diciendo que es inevitable que Bloodborne llegue a PC. Por otro lado, podemos ver varios casos de jugadores que le están pidiendo a Sony que no se espere más y que confirme Bloodborne para PC de una buena vez.

This is awesome but when is Bloodborne (2015) coming to pc — Gafy (@gafy64) October 20, 2021

I didn't really enjoy this game but! I am glad Sony is porting more and more to PC! Hopefully they dig deep and release hidden gems and long due for an upgrade games like Gravity Rush and Bloodborne! https://t.co/NucLK4fb4y — YetisRUs (@YetisRUs_) October 20, 2021

AAAAAA!!! PERO QUE MARAVILLOSA NOTICIA... ahora @PlayStation_LA solo me falta Bloodborne y The Last of Us para pc por favor c:<https://t.co/2efDYl07Ob — ElIvane (@ElIvaneWsS) October 20, 2021

Yo espero que ya que han anunciado GOW, Bloodborne llegue pronto. Se lo merece tremendo juegazo. — 𝑳𝒊𝒏𝒌 𝑪𝒂𝒃𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑯𝒚𝒓𝒖𝒍𝒆 🇪🇸 (@PasameZelda) October 20, 2021

I am incredibly stoked for this but please bloodborne next I am begging https://t.co/9SsMMom4Pi — reede (@reede___) October 20, 2021

*God of War llegará a PC*



El planeta entero:

"Oye... ¿y Bloodborne?" pic.twitter.com/OBcmBcC5LI — 𝙍𝙀𝘽 𝙢𝙠.⁴ (@rebtain) October 20, 2021

Los que llevan 6 años pidiendo que salga bloodborne en PC cada vez que sony saca otro juego que no sea ese pic.twitter.com/JLQvoucWba — elmo (@mohuwu) October 20, 2021

Si sale Bloodborne para PC imagínate ir a clase, abrir Steam y echarte un Bloodborne en clase de Biología — JWulen (@JWulen) October 20, 2021

Yo también quiero Bloodborne en PC, para jugarlo en directo y que venga un sorete a decirme "GIT GUD" por esquivar mal. — Omega (@OmegaCritico) October 20, 2021

Bloodborne de PC está a la vuelta de la esquina, de eso no tengo dudas. — Krozth (@Krozthh) October 20, 2021

jdjajajaa ya suelten al maldito bloodborne, me lo compro desde el día 1 y lo vuelvo a platinar pero en pc pic.twitter.com/7mWarKZe9E — Stan 🎃 (@zklntt) October 20, 2021

Acá esperando que Bloodborne llegue a PC para jugar con los panas de PS exclusiveposting por fin. pic.twitter.com/ThInOBKSk4 — Anggrek🐧 (@Anggrek982) October 20, 2021

Bloodborne ahora está a la vuelta de la esquina. Falto menos para poder jugarte mi precioso. Mientras...podré disfrutar del God of War pic.twitter.com/vGUHhplzbb — ArkanusTops (@ArkanusTops) October 20, 2021

Esto lo único que hace es darme esperanza de que Bloodborne salga en PC, pero en sí, no podría importarme menos este GoW. Btw, por ahora la página de Steam no decía nada de Denuvo. https://t.co/ahE0vnhFBo — Nacho (@Nacho_687) October 20, 2021

"Imposible Bloodborne PC" ¿Siguen pensando igual?



En el ultimo año se anunció la llegada de U4 y GOW. Dos juegos que hace 2 años sonaban como imposibles fuera de PS. El mercado cambio



Hoy todos quieren que sus IP sean comprados y jugados por la mayor cantidad. PS también 🤪 pic.twitter.com/kbu68cBVEV — Carlos Aparicio (@carparicio) October 20, 2021

Si si si muy bonito todo. ¿Pa cuando bloodborne? https://t.co/K01CaTiVMS — Stavoli (@StavoliSr) October 20, 2021

¿Será que veremos Bloodborne en PC en algún momento? Ojalá. La buena noticia es que, aunque es imposible predecir con certeza, cada vez se antoja más probable que algo así vaya a suceder. Después de todo, Sony está llevando un montón de sus juegos a PC y la demanda por Bloodborne existe y parece ser enorme.

Ojalá los fans sigan demostrando su interés por ver Bloodborne en PC y que Sony decida consentirlos con una buena noticia. Estaremos al tanto y te informaremos cuando tengamos novedades al respecto.

Y tú, ¿crees que algún día veremos Bloodborne en PC? ¿Cuál crees que será el siguiente lanzamiento de Sony en Steam y la Epic Games Store? Cuéntanos en los comentarios.

Bloodborne llegó como una exclusiva para PlayStation 4 en 2015. Puedes saber más sobre este proyecto de FromSoftware si lees nuestra reseña o si visitas su ficha.

