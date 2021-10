World of Warcraft eliminó el homenaje a George Fisher, cantante acusado de homofobia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Tras la reciente controversia por acoso y discriminación, Activision Blizzard hace todo lo posible para limpiar su nombre. No sólo empleados de alto perfil ya abandonaron sus puestos, sino que también referencias a extrabajadores y personas de la vida real se empezaron a eliminar de los videojuegos de la compañía. Como parte de estos esfuerzos, el homenaje a un músico de metal desapareció de World of Warcraft.

En el popular MMORPG es posible encontrar un NPC conocido como Gorge the Corpsegrinder, un comandante orco de la facción de la Horda que se encuentra en la región Tundra Boreal. El nombre del personaje es una clara referencia a George “Corpsegrinder” Fisher, líder y vocalista de la controversial banda de metal Cannibal Corpse.

Blizzard agregó el homenaje al cantante después de que este hablara apasionadamente sobre el juego en múltiples entrevistas. Sin embargo, la forma en que expresó su amor fue objeto de discusión en su momento y, con la demanda del Departamento de Empleo y Vivienda Justos de California en curso, la polémica despertó durante las últimas semanas.

Los controversiales comentarios de George Fisher salen a la luz una vez más

Durante una entrevista en 2007, el cantante de Cannibal Corpse habló sobre World of Warcraft y se refirió a la Alianza, una de las facciones del juego, como la “Homo-Alianza”. Así mismo, procedió a insultar dicha facción al decir que todos sus miembros eran unos “malditos emos traga penes”.

En su momento, las declaraciones de Gorge the Corpsegrinder causaron un incendio en la comunidad de World of Warcraft, pero la situación no escaló de intensidad. Sin embargo, el metraje de la entrevista apareció en la Blizzcon 2011 y derivó que el cofundador de Blizzard Michael Morhaime emitiera una disculpa, aunque el homenaje permaneció en el juego por más de una década.

Sin embargo, y con la controversia por acoso y ambiente laboral tóxico al rojo vivo, miembros de la comunidad empezaron a demandar que la referencia al músico desapareciera del MMORPG. De esta manera, el personaje Gorge the Corpsegrinder se rebautizó como Annihilator Grek'lor en los servidores de prueba y es de esperar que ese cambio llegue a la versión final del juego en las próximas semanas.

