Es oficial: Xbox Series X|S tendrán tarjetas de expansión de 512 GB y 2 TB

El almacenamiento de Xbox Series X y Xbox Series S se puede expandir hasta 1 TB gracias a las tarjetas de Seagate, la única alternativa que existía hasta ahora para tener más espacio y juegos instalados.

Después de algunas filtraciones, por fin se confirmó que la compañía ya prepara otras 2 tarjetas de expansión, así que los jugadores tendrán otras alternativas para tener más almacenamiento en sus consolas de nueva generación.

Tal como se reportó, habrá una tarjeta de 512 GB, que será más accesible para todos los bolsillos. La sorpresa es que también se lanzará una memoria de expansión de 2 TB que, como imaginas, no será nada barata.

Xbox sabe que importantes juegos vienen en camino y que el espacio de Xbox Series X, sobre todo el de Series S, puede ser un problema en breve. Por tal motivo, presentó las nuevas tarjetas de expansión de Seagate, que darán 512 GB o 2 TB de almacenamiento extra.

Los nuevos productos conservarán la calidad y las prestaciones de la tarjeta original de 1 TB, así que ofrecerán una velocidad similar al SSD interno de las consolas. La unidad de 512 GB se lanzará a mediados de noviembre y se ofrecerá por $139.99 USD.

Por su parte, la tarjeta de 2 TB llegará a las tiendas a principios de diciembre y su preventa iniciará en noviembre. Como imaginas no será nada barata, pues será equivalente a comprar un Xbox Series S. Esto ya que costará $399.99 USD.

Xbox aseguró que la preventa de la tarjeta de 512 GB inicia hoy en Estados Unidos, pero confirmó que los productos se lanzarán a nivel mundial. Por ahora, no hay información sobre el precio que tendrán en México.

