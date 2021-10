God of War apenas fue anunciado para PC y ya es de lo más vendido de Steam

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

La noticia de ayer fue la llegada de God of War para PC. El juego de Santa Monica Studios hará su debut en Steam y la Epic Games Store el 14 de enero y la comunidad ya puede apartarlo. Si te quedaba duda si en verdad era un estreno tan esperado, debes saber que apenas fue anunciado y ya es de lo más vendido en Steam.

Lo que pasa es que, a pocas horas de que se anunciara el port de God of War para PC, su preventa se disparó al primer puesto de Steam a nivel mundial Esto quiere decir que se trató del juego que más ingresos generó por ventas en esta plataforma durante los últimos días.

Cabe mencionar que Steam no especificó cuántas copias de God of War se han apartado en su tienda porque nunca comparte esa información. Sin embargo, fueron las suficientes como para superar a exitosos lanzamientos de 2021 como New World, Back 4 Blood y Resident Evil Village.

God of War preorders are currently the #1 Best Selling Game Worldwide on Steam



This is gonna sell a lot of copies pic.twitter.com/JKpV7fFT8L — Benji-Sales (@BenjiSales) October 20, 2021

Ahora bien, cabe mencionar que las preventas de God of War se han desacelerado en las últimas horas. Lo que pasa es que, al momento de redactar esta nota, se encuentra en el tercer puesto global de ventas en Steam. Los únicos juegos que lo superan son New World y Back 4 Blood, las más recientes sensaciones de la plataforma.

Sin duda, será interesante ver qué tan grande es el éxito de God of War en PC. Después de todo, Horizon Zero Dawn y Days Gone han tenido un buen desempeño comercial en esta plataforma. Además, God of War es, indiscutiblemente, el juego de mayor perfil que Sony ha llevado a PC.

Y tú, ¿crees que God of War la romperá en PC? Cuéntanos en los comentarios.

God of War ya está disponible para PlayStation 4, mientras que su versión para PC debutará el 14 de enero de 2022. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con God of War.

