Revelan gameplay de Tomb Raider: Ascension, juego de horror cancelado

En 2021, Crystal Dynamics y Square Enix están celebrando los 25 años de Tomb Raider. A lo largo de los últimos meses, se han anunciado diversos proyectos de la franquicia y Square Enix acaba de compartir material de uno más, pero que lamentablemente no se volvió realidad.

Estamos hablando de Tomb Raider: Ascension, una interesante propuesta engendrada en el estudio Crystal Dynamics que representaría el regreso de Lara Croft a inicios de la década pasada.

De acuerdo con la información que Square Enix compartió en el libro digital Tomb Raider: The Final Hours (vía Video Games Chronicle), Tomb Raider: Ascension mezclaría la narrativa emocional de ICO, la supervivencia de horror de Resident Evil y las criaturas míticas de Shadow of the Colossus. Sin embargo, la propuesta habría sido cancelada luego de que el equipo comenzara a tener dudas y cuestionarse si el juego sería igual de bueno que Batman: Arkham Asylum. Así y con la idea de ofrecer una historia más realista, Crystal Dynamics desechó el proyecto.

Surge gameplay de Tomb Raider: Ascension y se veía prometedor

Hasta ahora sólo sabíamos del proyecto por medio de arte conceptual o material en fases muy tempranas de la etapa de desarrollo, pero Square Enix con motivo del 25.º aniversario compartió el primer gameplay de forma pública.

Por lo visto en este material inédito, Tomb Raider: Ascension sería mucho más oscuro que Tomb Raider (2013) y se distinguen claramente las referencias a ICO, Shadow of the Colossus y Resident Evil, pues se identifica la adición de un caballo y la posibilidad de cabalgarlo, así como la presencia de monstruos gigantes y pequeños niños de que al parecer acompañarían a Lara Croft en cierta parte del juego y tendría que ayudarlos a sobrevivir.

Al parecer, Tomb Raider: Ascension se llevaría a cabo en una isla misteriosa en la que habitaban niños, así como seres hostiles antropomorfos tanto grandes como del tamaño de un humano adulto a los cuales Lara podría enfrentar en geniales batallas de jefe.

Lara Croft sería un poco diferente en Tomb Raider: Ascension

Ya que hablamos de Lara Croft, te comentamos que la joven aparentemente tendría más valor, pues en sus líneas de diálogo prematuras mostraba tener mucha más confianza y seguridad en sí misma a diferencia de lo visto en Tomb Raider (2013). En cuanto al diseño visual del personaje, sin embargo, sería similar al que tuvo en el reboot.

Crystal Dynamics incluso trabajó en la marca, secuencias animadas del título y un montón de posibles portadas de Tomb Raider: Ascension. Desafortunadamente, como te comentamos, el proyecto no llegó a buen puerto y terminó por convertirse en Tomb Raider (2013), un título que evidentemente desechó los elementos de horror.

Luego de que los fans de la serie se enteraran de este proyecto gracias a estos videos, fueron muchos los comentarios que aparecieron apoyando el proyecto y pidiendo a Crystal Dynamics y Square Enix que recapaciten y que lo retomen, ya sea dentro del universo de Tomb Raider o como nueva IP, ya que consideran muy atractivos los conceptos de supervivencia y horror que presentaba.

A continuación te dejamos los videos oficiales con poco menos de 12 minutos de contenido.

¿Ahora que conoces Tomb Raider: Ascension, te hubiera gustado jugarlo? Cuéntanos en los comentarios.

