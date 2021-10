Apex Legends: la Temporada 11 presentará mapa nuevo y tendrá muchos peligros

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Días atrás, Respawn Entertainment confirmó que la Simulacrum Ash sería el nuevo personaje que se uniría a Apex Legends como parte del contenido nuevo de la Temporada 11: Evasión. Esa no sería la única novedad importante, sino que junto con ella estará disponible un nuevo mapa que estará lleno de peligros.

Tal como lo había prometido, Respawn Entertainment compartió hoy el trailer de lanzamiento de la Temporada 11. Lo llamativo de este avance es que deja dar un vistazo a una isla tropical, que se será la nueva ubicación en la que se llevarán a cabo los juegos Apex a partir de la siguiente temporada.

Te recordamos que Apex Legends debutó con el mapa Cañón de los Reyes, el Fin del Mundo llegó en la Temporada 3 y Olympus en la Temporada 7.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

¿Cuándo comenzará la Temporada 11: Evasión en Apex Legends?

En el trailer, acompañado por música de Bob Marley, se puede ver como las leyendas disfrutan este ambiente paridisiaco, pero el gusto les duró poco, pues bestias feroces comenzaron a cazarlos.

Así, pudimos echar un vistazo a varios de los elementos que habrá en este nuevo mapa, como monstruos voladores y arañas que atacan en gigantescos grupos.

No pudimos ver el mapa dentro del juego, pero Respawn Entertainment anticipó que lanzará un video de gameplay el próximo 25 de octubre. Además, se dio a conocer que la Temporada 11: Evasión ya tiene fecha de inicio: el próximo 2 de noviembre.

Por si te lo perdiste: Respawn Entertainment habló sobre manera de monetizar de Apex Legends.

¿Qué te pareció el nuevo mapa? Cuéntanos en los comentarios.

Apex Legends está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado: Apex Legends - Stories from the Outlands: "Ashes to Ash"

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente