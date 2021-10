Streamer lanza una crema para cuidar la piel y causa controversia en redes

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Cada vez es más común ver que los creadores de contenido abandonan su zona de confort y deciden emprender. Tal es el caso de la streamer Valkyrae, quien recientemente anunció con bombo y platillo que su colección de cremas ya está a la venta. Sin embargo, la comunidad no la recibió con los brazos abiertos y causó un caluroso debate en redes sociales.

El pasado 19 de octubre Valkyrae recurrió a su cuenta de Twitter para revelar RFLCT, una colección de cremas y otros artículos que buscan proteger la piel de los efectos dañinos de la luz azul que emiten las pantallas. Según la streamer, ella cofundó la empresa detrás del proyecto y trabajó en él durante los últimos 2 años.

After 2 years, it's here!



I am a co-founder of @RFLCT_skin 🎉

It's a skincare collection designed to protect skin from blue light pollution.



I wanted to create something that would help not just myself, but everybody with a life in front of screens!https://t.co/CbFUvQUib6 pic.twitter.com/NdjEJzVVcT