Sony revela al estudio que llevará God of War a PC

Los exclusivos de PlayStation llegarán a PC, eso es una realidad, pero no lo harán de manera simultánea y las consolas de Sony seguirán teniendo la preferencia para ser la primera plataforma donde se puedan jugar. Sin embargo, la espera bien puede valer la pena y el hype por la llegada de God of War a PC se fue a las nubes tras la confirmación de que su debut tendrá lugar en Steam y Epic Games Store el próximo 14 de enero. Sin embargo, ¿quién se hará cargo de esta misión? Sony ya lo reveló.

Como sabes, cuando se trata de ports las compañías optan por otros estudios y no los que desarrollaron el juego. En el caso de God of War no es diferente y en medio de la emoción por el anuncio de su arribo a PC, Sony informó sobre los encargados de llevarlo a buen puerto. De acuerdo con información compartida por Ars Technica, la compañía japonesa confirmó que el estudio de Vancouver, Canadá, Jetpack Interactive, es el que trabaja en el port de God of War para PC.

God of War (2018) is coming to PC!



🛶 Unlocked frame rate

🛶 Graphic and performance improvements

🛶 Ultra-widescreen support [21:9]

🛶 and more!



Check out the full blog for more info: https://t.co/0VcLpauXOl #GodOfWarPC pic.twitter.com/W7RLU1Y6GJ