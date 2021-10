Horizon Forbidden West ofrecerá más libertad y acción con estas novedades

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Horizon Forbidden West busca refinar y llevar a un nuevo nivel muchos aspectos de la primera entrega de la saga. Guerrilla quiere dejar claro que la secuela será mucho más ambiciosa, así que esta mañana compartió nuevos detalles sobre el título y sus mecánicas.

Por medio de una extensa publicación en el blog de PlayStation, varios desarrolladores hablaron sobre lo ambiciosa y completa que será esta aventura de Aloy, así que enumeraron una serie de novedades que incorporarán para reforzar todo lo que se vio en el título original.

De esta forman, Horizon Forbidden West ofrecerá una mayor libertad de movimiento y añadidos que harán que los combates sean todavía más dinámicos y emocionantes.

David McMullen, diseñador jefe de sistemas de Guerrilla, afirmó que partieron de las bases de la primera entrega para que Horizon Forbidden West ofrezca un mundo más rico en todos los sentidos, a la vez que da a los jugadores nuevas formas de moverse y explorarlo.

De esta forma, Aloy podrá cruzar o escalar de forma libre, utilizar nuevas máquinas como monturas, recurrir a puntos de agarre para una mayor movilidad vertical, planear e incluso nadar y descubrir un nuevo mundo no visto en la saga.

Todo este abanico de posibilidades de movimiento influyó en el diseño de niveles, así que los jugadores necesitarán usar en algún momento de la historia todos los tipos de movilidad disponibles. Esto a la vez que se ofrece una mayor libertad que dejará a los fans incluso experimentar con las mecánicas.

También se confirmó que el DualSense, el control de PlayStation 5, tendrá soporte integrado para todas las mecánicas, por lo que el mando ofrecerá una gran variedad de sensaciones dependiendo de las acciones de los jugadores.

Todo esto se complementará con un sistema de escalada libre que contará con una mecánica de salto elevado, así como herramientas como el gancho y el planeador, que servirán tanto para explorar como para ejecutar acciones increíbles en combate.

