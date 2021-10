Nuevo Sonic en 3D mezclaría elementos de la saga Adventure y Lost World

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

SEGA ya trabaja en el futuro de Sonic the Hedgehog, su franquicia insignia que se ha mantenido vigente a pesar de sus altibajos. Sabemos que la compañía ya prepara una nueva aventura 3D que llegará en algún momento de 2022.

Fue en mayo de este año que vimos su primer teaser, que dejó muchas dudas entre los fans y preguntas sobre qué tipo de juego prepara el Sonic Team. Esta semana surgió un reporte con supuesta información sobre el proyecto, que contaría con un presupuesto muy alto.

Si bien la información viene de una fuente especializada en la saga, es importante aclarar que por ahora los datos son un rumor. Esto ya que SEGA no ha confirmado ninguno de los detalles por ahora.

Entérate: juego de Sonic alcanza los $430,000 USD, su creador piensa que es una estafa

Nuevo Sonic en 3D será de alto presupuesto y tendrá varias novedades

De acuerdo con Dakiii , editor de Tails Channel (vía Wccftech), espacio dedicado a la franquicia de SEGA, afirmó tener información sobre la nueva entrega 3D de Sonic. Se dice que el juego se llamará Sonic Rangers y que el proyecto cuenta con un presupuesto importante.

El informante señaló que el Sonic Team prepara mecánicas nunca vistas para esta entrega, pero no se dieron más detalles al respecto. Lo interesante es que se definió el proyecto como una mezcla de Sonic Adventure y Sonic Lost World.

Por otro lado, se dice que el título presentará un nuevo modelo de Sonic que luce bien y que varias de sus locaciones recuerdan a The Legend of Zelda: Breath of the Wild por alguna razón.

Se menciona que no habrá varios personajes jugables en esta aventura. Sin embargo, existirá una especie de tienda donde se podrán adquirir movimientos especiales para Sonic. Por último, se afirma que el juego tendrá niveles con diferentes tipos de terreno, lo que afectará la velocidad del erizo azul.

Como te comentamos, esta información es por ahora un rumor, pues los desarrolladores encargados del proyecto no han compartido detalles oficiales sobre el gameplay o el mundo del nuevo Sonic.

Por si te lo perdiste: Ni Jason Momoa ni La Roca; este actor será Knuckles en Sonic: La Película 2

La próxima aventura de Sonic está en desarrollo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Debutará en algún momento de 2022. Te recomendamos visitar este enlace para conocer todas las noticias relacionadas con Sonic the Hedgehog y sus juegos.

Video relacionado: la maldición de Sonic continúa

Fuente