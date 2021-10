Ya es posible jugar LoL, Dota 2 y más juegos de PC en consolas Xbox

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Las mejoras que Microsoft hizo recientemente a su navegador Edge abren un mundo de posibilidades a los dueños de una consola Xbox. Desde hace tiempo se han hecho pruebas y se lograron ejecutar títulos de Steam gracias a Edge y Nvidia GeForce Now.

La idea de jugar títulos de PC y éxitos disponibles en plataformas como Steam desde una consola Xbox ya no es un sueño, pues Nvidia por fin permite usar sus servicios de streaming desde Edge. Esto significa que ya es posible hacer streaming de títulos como League of Legends y Dota 2 en consolas de Microsoft.

Tom Warren, editor de The Verge, informó que Nvidia liberó hoy una actualización beta de GeForce Now. Gracias a esto, ya es posible ejecutar el servicio en el navegador Edge de las consolas Xbox.

Esto significa que los jugadores pueden usar la tecnología de Nvidia para disfrutar importantes juegos de PC desde sus consolas. Así pueden aprovechar su cuenta de Steam y disfrutar los títulos compatibles con GeForce Now mediante la nube.

Warren hizo pruebas con Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 y League of Legends, títulos que pudo disfrutar a 1080p mediante el servicio básico de GeForce Now, que es gratuito y ofrece un tiempo limitado de uso.

En un video se ve lo sencillo que es aprovechar esta novedad, pues basta con abrir el navegador Edge desde una consola Xbox, iniciar sesión en una cuenta de GeForce Now y empezar a ejecutar el título de tu elección que esté en la lista de juegos compatibles con el servicio.

Los controles no serán ningún problema, pues Edge cuenta con soporte para teclado y mouse. Esto es importante ya que no todos los juegos disponibles ofrecen compatibilidad con controles. En teoría, cualquier juego con soporte para GeForce Now se puede disfrutar desde una consola Xbox.

