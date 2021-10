Pokémon GO celebrará Día de Muertos con un evento y ropa gratuita

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Pokémon GO tiene un montón de eventos a lo largo del año. En unos días se llevará a cabo el Día de Muertos, una festividad mexicana que es famosa en todo el mundo. Para Niantic eso no pasa desapercibido, por lo que Pokémon GO tendrá un evento de Día de Muertos que se celebrará en todo el mundo.

En una publicación en su blog, Niantic anunció que el 1 y 2 de noviembre de 2021 se celebrará el evento especial gratuito de Día de Muertos en Pokémon GO. Se trata del primer evento regional de temporada que se celebrará en todo el mundo.

Durante el evento de Día de Muertos, los entrenadores de Pokémon GO encontrarán a Pokémon destacados como Cubone, Sunkern, Murkrow, Houndouyr, Sableye, Roselia, Sunflore,a Driftloon, Yamask, Shedinja y Marowak de Alola con mayor frecuencia. Eso no es todo, puesto que tendrás la posibilidad de encontrarte a la versión shiny de Sunkern.

Además, el evento de Día de Muertos también llegará con otro tipo de bonificaciones. Por ejemplo, los Módulos Cebo y los Inciensos durarán 90 minutos y recibirás el doble de Polvo Estelar por captura. Además, los jugadores de América Latina y el Caribe obtendrán un bono de caramelo por transferencia y podrán comprar un Pack especial con 25 Ultra Balls, 3 Inciensos, 1 Pokocho y 1 Pase de Incursión Remota que costará 345 Pokémonedas (es decir, tendrá 40% de descuento).

¡Celebra Día de Muertos en Pokémon GO!

Habrá regalos en la tienda de Pokémon GO

Hablando de paquetes, en la tienda de Pokémon GO habrá varios objetos gratuitos que podrás aprovechar.

Para empezar, tenemos un pack de evento gratuito que contiene 20 Poké Balls y un Incienso. Tal vez no sea mucho, pero se trata de un paquete que te caerá muy bien para poder disfrutar todo lo que el evento tiene por ofrecer.

Por otro lado, la tienda de Pokémon GO también estará ofreciendo una camiseta para el avatar del Día de Muertos. Se trata de la primera camisa diseñada basada en la popular tradición mexicana, la cual tiene un diseño que homenajea el papel picado y otros elementos del Día de Muertos como velas, frutas, dulces, flores, el pan de Muerto y más.

Cabe mencionar que esta playera fue diseñada por el equipo de arte de Pokémon GO basado en un concepto original diseñado por Alan Mandujano, entrenador mexicano y especialista de Mercados Emergentes en Niantic.

La playera gratuita de Día de Muertos en Pokémon GO

¿Qué te parecieron todas estas novedades para Pokémon GO? ¿Estás emocionado por celebrar el Día de Muertos en Pokémon GO? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon GO está disponible para dispositivos con iOS y Android. Puedes saber más sobre este popular título si haces clic aquí.

