RUMOR: Xbox consiguió la exclusiva de un importante juego third-party; llegará a Game Pass

Microsoft quiere que esta sea una buena generación para Xbox. La compañía busca que su consolas y servicios sean muy populares y se conviertan en sinónimo de videojuegos. Al parecer, una de las formas en la que busca hacerlo es con la exclusividad de un importante juego third-party, o por lo menos eso dice un rumor.

Lo que pasa es que Millie A, una insider que acertó con algunos anuncios del más reciente State of Play, compartió una nueva noticia en su cuenta de Twitter. En ella aseguró que, según sus fuentes, Xbox habría asegurado la exclusividad de un juego third-party muy importante.

Lo anterior quiere decir que Xbox habría llegado a un acuerdo con un distribuidor externo para que un próximo lanzamiento sea su exclusiva y que esté disponible en Xbox Game Pass. Es decir, llegaría en su día de estreno al igual que Back 4 Blood y Outriders, además de que sólo estaría disponible en el ecosistema PC.

“Unas pocas personas me han mencionado que Xbox aseguró algún tipo de exclusividad de un IMPORTANTE juego third-party (No sólo para lanzarlo en Game Pass). Los términos ‘encantados’ y ‘emocionados’ han sido usados para describir a todos los involucrados”, dijo la insider.

A few people have mentioned to me that Xbox have secured some sort of exclusivity on a BIG third party title. (Not just to launch on Game Pass)



The terms ‘delighted’ and ‘ecstatic’ are being used when describing all parties involved.