¡Nostalgia! La expansión de Switch Online ya está disponible

El Nintendo 64 y el SEGA Genesis han vuelto a la vida con el debut del Expansion Pack para Nintendo Switch Online, variante del servicio de suscripción para la consola híbrida que desde hace unos momentos ya está disponible y que de inmediato ha puesto a jugar a los usuarios como si estuviéramos en la década de los 90.

Luego de un proceso de mantenimiento, la actualización correspondiente para Switch se liberó hace menos de una hora, lo cual significaba la llegada del Expansion Pack para Nintendo Switch Online. Tal como se informó desde hace unas semanas, se trata de un añadido que brinda la oportunidad de jugar una librería de Nintendo 64 y SEGA Genesis, aunque se debe pagar más en todos los casos.

