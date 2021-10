¡Prepara tu cartera! Valve confirma fechas de las próximas ventas de Steam

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Se acerca fin de año y con ello algunas de las ventas más especiales de Steam. Valve planea consentir una vez más a todos los usuarios de su plataforma de juegos para PC, así que ya trabaja en 3 periodos de grandes ofertas en lo que resta de 2021.

Hace tiempo se filtraron las supuestas fechas de la Venta de Halloween 2021, la Venta de otoño 2021 y la Venta de invierno 2021. Valve decidió compartir la información de forma oficial y hay buenas noticias para los amantes del PC gaming que buscan ofertas.

¿Cuándo serán las próximas ventas de Steam en 2021?

Por medio de documentos de Steamwork dirigidos a desarrolladores, Valve confirmó cuáles son los eventos y ventas especiales que restan del año. Como imaginas, las próximas ofertas serán las de Halloween.

Es mejor que prepares tu cartera, pues esta venta especial iniciará esta semana: el próximo 28 de octubre. Se espera que Valve ofrezca una temática espeluznante para la ocasión, así como recompensas únicas de temporada.

Las ofertas de Halloween concluirán el 1 de noviembre, pero no te preocupes si todavía no has ahorrado, pues tendrás otras 2 oportunidades para conseguir esos juegos para PC que tanto quieres con precios incomparables.

Esto gracias a las ventas de otoño y la de invierno, que también ya tienen fechas oficiales que coinciden con las filtradas anteriormente. Abajo puedes conocer cuándo serán las próximas 3 ventas de Steam:

Venta de Halloween 2021 ― del 28 de octubre al 1 de noviembre

Venta de otoño 2021 ― del 24 de noviembre al 30 de noviembre

Venta de invierno 2021 ― del 22 de diciembre al 5 de enero

