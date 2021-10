Shadow Warrior 3 se retrasa y ahora llegará hasta el próximo año

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Devolver Digital y Flying Wild Hog revelaron Shadow Warrior 3 con bombo y platillo a mediados del año pasado, con la promesa de que los fans podrían disfrutar la nueva entrega en algún momento de 2021.

Fue en junio de este año que vimos su más reciente avance cargado de acción, brutalidad y mucha sangre; sin embargo, no se confirmó una fecha exacta de lanzamiento. Te tenemos una mala noticia si esperas el título para los próximos meses, pues fue retrasado y no llegará este año.

No esperes que Shadow Warrior 3 debute este año

Devolver Digital liberó un nuevo trailer de Shadow Warrior 3, pero no para confirmar su fecha de lanzamiento, sino para anunciar su retraso. La compañía afirmó que no podrá cumplir con la ventana de lanzamiento original, así que el título no debutará este año.

Por fortuna, afirmó que la espera no será tan larga, pues Shadow Warrior 3 ahora llegará a principios de 2022, en una fecha por confirmar. Devolver Digital explicó que el desarrollo necesita más tiempo para cumplir con las expectativas.

“Shadow Warrior 3 necesita un poco más de tiempo para afilar sus cuchillas, por lo que el desarrollador Flying Wild Hog y Devolver Digital lo están retrasando a principios del próximo año”, escribió el estudio.

El nuevo avance es breve, pero nos ofrece un vistazo más a la brutalidad característica de la saga que ahora llegará a un nuevo nivel. No te contamos más y te dejamos el video abajo:

Shadow Warrior 3 debutará en algún momento de 2022 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Aquí encontrarás más noticias sobre el título.

