¿Una copia? Este juego móvil luce idéntico a Genshin Impact y causa controversia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

En la industria de los videojuegos es normal que existan desarrolladores que se inspiran en algún título o franquicia para crear sus propios proyectos. Si bien lo anterior no es necesariamente algo malo, es innegable que hay quienes cruzan la línea del homenaje y llegan al territorio del plagio. Esa es la situación de un nuevo juego para dispositivos móviles que, según la comunidad, copia descaradamente muchos elementos de Genshin Impact.

No es secreto que el gacha de miHoYo permanece como una de las experiencias free-to-play más populares del mercado, por lo que no es de extrañar que existan títulos que quieran replicar su éxito con una fórmula similar. Sin embargo, los desarrolladores del videojuego móvil Dragon and the End of the World quizás fueron demasiado lejos.

Entérate: Genshin Impact: usuarios de PC odian a Aloy y quieren eliminarla del juego

Este supuesto clon de Genshin Impact llamó la atención de la comunidad

El youtuber OnGame Too subió un video a su canal donde expone algunas de las semejanzas que existen entre Dragon and The End of the World y el título gratuito de miHoYo.

Para empezar, y como podemos observar en las imágenes, el juego móvil tiene un apartado visual extremadamente similar al de Genshin Impact. Así pues, el estilo cel-shading con colores vibrantes y los personajes con estética anime están a la orden del día.

Por otra parte, Dragon and The End of the World parece replicar muchos elementos de la interfaz de usuario. Por ejemplo, el menú de selección de personaje tiene una disposición muy similar a la que podemos encontrar en el juego de miHoYo, mientras que incluso algunos íconos de ítems son prácticamente una copia.

Quizás lo más preocupante es que el videojuego móvil, el cual aún está en su etapa de desarrollo, tiene localizaciones que parecen que fueron extraídas directamente de Genshin Impact. Si bien no podemos asegurar que sea una copia, las similitudes son innegables.

Por si te lo perdiste: Un montón de personas buscaron porno de Genshin Impact durante el último año

Por supuesto, los fanáticos reaccionaron con burlas y críticas. Eso sí, son conscientes de que, desde su lanzamiento, Genshin Impact ya logró inspirar a un sinfín de títulos que parecen una copia, por lo que ya están acostumbrados a ver propuestas extremadamente similares.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que Dragon and The End of the World es un clon del gacha de miHoYo? Déjanos leerte en los comentarios.

Genshin Impact está disponible para dispositivos móviles, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Encontrarás más información sobre este juego gratuito si das clic en este enlace.

Video relacionado: Genshin Impact - Tráiler Jugabilidad de Personaje "Kujou Sara"

Fuente