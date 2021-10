Battlefield 2042 trollea a Tom Brady en su nuevo trailer

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Estamos a unos días del estreno de Battlefield 2042 y la campaña promocional ha entrado en su fase más importante. El primer mercado al que apela la nueva entrega de la franquicia de EA y DICE es al de Estados Unidos y su más reciente material en video ya ha dado de qué hablar por una broma relacionada con una de las figuras deportivas más importantes en ese país y en el mundo.

El nuevo trailer de Battlefield 2042, What a time to be alive, fue presentado ayer y ha comenzado su rotación en distintos medios promocionando el regreso de la franquicia y su propuesta de juego que esta vez se enfocará en el multijugador, prescindiendo del modo campaña. Sin embargo, además de lucir algunas de sus novedades, el trailer dio de qué hablar en otros sectores pues muestra un anuncio gigante en holograma donde se celebra al MVP de la temporada 2042 y se trata del mismísimo Tom Brady.

What a time to be alive.



