¡Gratis! Sackboy: A Big Adventure recibirá contenido para celebrar Halloween

Sackboy: A Big Adventure es uno de los títulos con los que debutó el PlayStation 5 y que también los usuarios de PlayStation 4 pudieron disfrutar. A pesar de ello, Sumo Digital sigue trabajando en el desarrollo de más contenido adicional y reveló que muy pronto regalará un genial atuendo para celebrar Halloween.

Ya estamos en la última semana de octubre y el próximo domingo se celebrará Halloween o Día de Brujas. Pues bien, muchos son los desarrolladores que aprovechan la festividad para llevar contenido a sus juegos ya sea por medio de DLC de pago o de forma gratuita y hay excelentes noticias para los fans de Sackboy: A Big Adventure, pues no tendrán que pagar más para conseguir contenido temático.

Podrás vestir a Sackboy con un tenebroso disfraz gratuito

Los encargados del desarrollo del título anunciaron a través de la cuenta oficial del proyecto que, con motivo de Halloween, ofrecerán un nuevo atuendo para Sackboy inspirado en un zombie, con piel verde y apariencia desgastada, y no sólo eso, sino que también incluirá un gesto.

Lo mejor de todo esto es que este contenido será completamente gratuito, por lo que lo único que tendrán que hacer los jugadores de Sackboy: A Big Adventure es ir a la PlayStation Store el próximo 29 de octubre (fecha a partir de la cual estará disponible este contenido) para reclamarlo y descargarlo a su consola.

Te recordamos que Sackboy: A Big Adventure ha recibido un montón de contenido nuevo para conmemorar lanzamientos o aniversarios de juegos, como Returnal, The Last of Us: Part II, Ratchet & Clank: Rift Apart y Destruction AllStars, así como atuendos diversos, y todavía están disponibles. En esta página de la PlayStation Store puedes encontrarlos todos.

Sackboy: A Big Adventure está disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Puedes encontrar más sobre él si visitas esta página o si consultas nuestra reseña escrita.

