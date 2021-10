RUMOR: estos serán los juegos gratis de PlayStation Plus en noviembre

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Estamos a unos cuantos días de iniciar noviembre, por lo que es cuestión de poco tiempo para que Sony anuncie los juegos gratuitos de PlayStation Plus para noviembre. Como ha sucedido en los últimos meses, se acaba de filtrar la posible lista de títulos que recibirán los usuarios del servicio el próximo mes.

La información viene de nueva cuenta de un usuario de Dealabs, que en el pasado ya ha revelado la alineación de PlayStation Plus con anticipación y de forma correcta en varias ocasiones. Además, su reporte coincide con lo que prometió Sony recientemente: dar juegos extras de PlayStation VR.

¿Qué juegos ofrecería PS Plus en noviembre?

Dicho lo anterior, te contamos que el servicio ofrecería sin costo adicional en noviembre Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4), First Class Trouble (PS4/PS5) y Knockout City (PS4/PS5) como títulos principales.

Como juego adicional los usuarios recibirían The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR). Por si no lo recuerdas, Sony prometió en total 3 juegos extra de PlayStation VR para el próximo mes. La fuente señala que los otros 2 títulos serán revelados hoy, en el marco del State of Play.

Así pues, es muy probable que en unas cuantas horas tengamos el anuncio oficial de los juegos de PlayStation Plus de noviembre, incluyendo los regalos extras por el 5.° aniversario del dispositivo VR.

Es importante mencionar que esta información es por ahora un rumor, pues al momento de escribir esto Sony no ha confirmado la alineación de juegos. En cuanto se publique el comunicado oficial te compartiremos todos los detalles.

Te recordamos que el State of Play de hoy se llevará a cabo a las 4:00 PM, hora de la Ciudad de México. Podrás conocer todos los anuncios en el canal de Twitch y YouTube de PlayStation

