Call of Duty: Vanguard no saturará tu disco duro gracias a nueva tecnología

Call of Duty sigue vendiendo como pan caliente y todo indica que la cosa no cambiará con el lanzamiento de Vanguard. Activision quiere que los jugadores se mantenga fieles a su franquicia, por lo que ya trabaja para solucionar algunos de los principales problemas de las últimas entregas.

Para ello, la compañía presentó un nuevo sistema antitrampas que promete acabar con los tramposos. Ahora, Activision también quiere evitar que Vanguard llene tu disco duro tal como lo han hecho Black Ops Cold War, Modern Warfare y Warzone, que ocupan bastante espacio para su instalación y sus continuas actualizaciones.

La desarrolladora habló hace poco sobre una nueva tecnología que sin duda será recibida por los jugadores, pues hará que Call of Duty: Vanguard pese mucho menos y no sature la unidad de almacenamiento de su consola o PC.

Activision dio una buena noticia a los jugadores que están preocupados por el tamaño de Call of Duty: Vanguard. Esto ya que la instalación de la nueva entrega en su estreno requerirá mucho menos espacio en comparación con anteriores juegos de la saga.

El estudio habló sobre una tecnología de transmisión de texturas bajo demanda que ahorrará entre 30 y 50% de espacio en consolas de nueva generación y en PC. Gracias a esto, Call of Duty: Vanguard no consumirá una parte importante de tu almacenamiento.

Esto sin duda es una buena noticia, sobre todo para los jugadores que planean seguir disfrutando Warzone o anteriores entregas de la saga, que en conjunto pueden ocupar bastante espacio y no caber al mismo tiempo en las consolas con menos almacenamiento.

Anteriormente se ha dado la posibilidad de descargar paquetes de texturas de alta resolución y se ha hecho optimización en los archivos, pero estas alternativas no han sido suficientes ni funcionales para todos los fans.

“El tamaño de instalación de Vanguard en el momento del lanzamiento será significativamente inferior a anteriores lanzamientos de Call of Duty. Se espera que la nueva tecnología de transmisión de texturas bajo demanda ahorre hasta un 30 o 50 %+ en las consolas de nueva generación y PC”, escribió Activision.

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard’s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases.



New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space 💥 pic.twitter.com/oYZoyIDTuO