Fans creen que Rockstar revelará Bully 2 pronto, pero no te emociones

Bully 2 es sin duda uno de los proyectos más esperados por los fans de Rockstar. A lo largo de los años hemos tenido rumores y teorías sobre el supuesto desarrollo de la secuela; sin embargo, el estudio no ha dado las pistas suficientes para confirmar que efectivamente viene en camino.

Este año no fue una excepción, pues un insider aseguró que la compañía quería revelar la deseada secuela en The Game Awards 2021, cosa que no sucedió. Ahora, la comunidad está cada vez más convencida de que ya prepara la presentación del proyecto.

¿La razón? Un pequeño ajuste que la compañía hizo en su portal oficial y que impulsó los rumores. Esto elevó el hype de los jugadores, quienes esperan saber de Bully 2 pronto. Sin embargo, todo indica que se trata de una falsa alarma.

Hay una serie de reportes que aseguran que Rockstar trabajó en algún momento en Bully 2, pero que el proyecto fue abandonado. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que el proyecto está vivo y que se anunciará tarde o temprano.

Rockstar emocionó a los fans de la saga, pues hace poco modificó su logotipo en su sitio oficial, que ahora luce el logo clásico que la compañía tenía por allá de 2005. Los jugadores pusieron manos a la obra e investigaron este curioso movimiento.

Algunos de ellos llegaron a la conclusión de que se trata del mismo logo que Rockstar utilizó en un E3 donde Bully tuvo presencia. Por otro lado, recordaron que el estudio liberó un trailer del juego en la Navidad de 2006.

Todo esto les hizo pensar inmediatamente en los reportes recientes sobre una revelación casi inminente de la secuela, así que el hype de algunos fans está por las nubes. Otros jugadores son más reservados y creen que no se trata de nada especial. Incluso hay quienes piensan que Rockstar anunciará una nueva versión mejorada de la primera entrega antes de una secuela.

Desafortunadamente todo indica que no hay nada en planes por ahora, pues diversas fuentes, entre ellas Bully 2 Source, reconoció que el cambio de logo se hizo desde hace mucho tiempo, por lo que no significaría nada.

Update: I’ve been informed the “updated” logo on Rockstar’s store has been there for a long time, it doesn’t have to do anything with Bully.



However, we do still have @_Tom_Henderson_’s report of the apparent Bully footage he was told about. Let’s hope he is telling the truth. pic.twitter.com/dRawFZublb