Meowser debutará como personaje jugable en Mario Kart Tour

Hace unos días, te informamos que Mario Kart Tour celebraría las fiestas navideñas con un genial Tour o temporada festiva. El ambiente alegre, como se esperaba, continuará la siguiente temporada, con la que se dará la bienvenida al Año Nuevo e incluirá el debut de un personaje jugable en la franquicia.

El Penguin Tour está por terminar; sin embargo, tan pronto llegue a su fin el próximo 29 de diciembre (12:00, hora de la Ciudad de México), comenzará el Tour de Año Nuevo 2022, que estará disponible durante 2 semanas, por lo que terminará el 12 de enero del próximo año.

La gran novedad de esta temporada es el debut de Meowser, la versión de Bowser en forma de gato, que es parte clave de Super Mario 3D World. Decimos que es lo mas llamativo porque será la primera vez que este personaje no sólo se convertirá en piloto, sino que será también la primera ocasión que será seleccionable en la serie Super Mario y Mario Kart.

Bowser no vendrá solo, pues ya se dejó echar un vistazo a una de las pistas del próximo tour y tendrá lugar en el Castillo de Bowser de 3DS, que aparecerá por primera vez en el juego.

It's a bit early, but here's a sneak peek at the next tour in #MarioKartTour! It looks like the stage will be set in Bowser's Castle... Seems like it'll be an eventful start to the new year! pic.twitter.com/VCnBpBA2qs