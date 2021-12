Logan Paul usó consolas para fabricar una mesa y lo critican por arruinarlas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Logan Paul es sin duda uno de los mayores coleccionistas de cartas de Pokémon. El youtuber tiene en sus manos varias cajas selladas de tarjetas de primera edición. De hecho, hace poco invirtió $3.5 MDD para tener en sus manos otra de ellas en perfecto estado.

Para celebrar las fiestas navideñas, Paul decidió hacer un proyecto especial y así demostrar su pasión por la franquicia y los videojuegos. Así que usó una increíble colección de varios Game Boy Color para fabricar una mesa.

En un breve video que compartió en redes sociales, el youtuber reveló el resultado que agradó a varios de sus seguidores. Por otro lado, no se salvó de las críticas, pues muchos creen que arruinó muchas consolas solo para fabricar un simple mueble.

Entérate: Logan Paul llevó una cotizada carta de Pokémon a pelea contra Mayweather

Logan Paul construye mesa con varios GBC y lo señalan por arruinar consolas

Paul eligió 15 Game Boy Color de diferentes colores y diseños, la mayoría de ellos modeados, para crear una mesa especial con temática de Pokémon. Todas las consolas tienen atractivos diseños y uno que otro detalle de la saga.

El youtuber las bañó con resina epoxica y después las colocó en orden para encerrarlas por siempre en dicho material. También creó un marco metálico que pintó con los colores icónicos de Pokémon.

Algunos fans lo felicitaron y le recomendaron hacer más proyecto de este tipo. ¿La razón? Varios están sorprendidos de que el propio Paul trabajó para hacer la mesa en lugar de simplemente comprarla en algún lugar donde la pudieran fabricar.

Por otro lado, también hay personas que no están muy contentas con el proyecto, pues creen que el youtuber arruinó 15 consolas increíbles solo para tener una mesa que no bien para todos. Algunos fans le recomendaron que, para la próxima, solo use las carcasas y rescate los componentes de los sistemas.

first epoxy resin project… GameBoy Colors & a metal Pokémon frame made for a nice little tabletop 😮 pic.twitter.com/oEtsxJcwyx — Logan Paul (@LoganPaul) December 26, 2021

Fucking hell.

You could've only used all-custom shells & button replacements without any electronics in them and done that...

But destroying the hardware is just wrong on SO many freaking levels.



I mean the chance of some surviving it isn't 0%, but it isn't close to 100% either. — Jace Cear (@JaceCear) December 26, 2021

It's debatable if these GBCs should have been "ruined" for this piece. It's be be easier to justify if they were broken, but even if they're not, there are many GBCs out there even if there are 15 fewer now, but this is visually preserving them too so, consider that. — Avery Cole Alexander (@ColeLikesStuff) December 27, 2021

Mf could've bought gameboy shells and buttons. Save money *and* not waste a bunch of consoles that haven't been produced for over a decade — HaI (@WahItHal) December 27, 2021

Por si te lo perdiste: paquete sellado de cartas de Pokémon alcanza precio histórico en subasta

Te recomendamos visitar este enlace para conocer todas las noticias sobre Pokémon. Por otro lado, aquí encontrarás más información sobre Logan Paul.

Video relacionado: los peores escándalos de videojuegos de 2021