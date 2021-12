Fans quieren que Henry Cavill participe en la segunda temporada de Arcane

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Desde su estreno a inicios de noviembre, Arcane, la serie animada de League of Legends, se convirtió en un fenómeno mundial; no solo cautivó a los fanáticos del videojuego, sino que también fue del agrado de la audiencia general. Ante su éxito arrollador, Riot Games ya confirmó que habrá una segunda temporada. Si bien no hay más detalles sobre la nueva tanda de episodios, los fanáticos quieren que un famoso actor participe en el proyecto.

Lo que pasa es que un sector de la audiencia considera que Henry Cavill debería interpretar a un personaje en la próxima temporada. Estos deseos surgen después de que el actor que dio vida a Superman y Geralt de Rivia expresara su entusiasmo por el show de Netflix y Riot Games.

En específico, durante una reciente entrevista con el medio BBC se le cuestionó a Henry Cavill si ya tuvo la oportunidad de ver Arcane, a lo que el actor afirmó que no. Ante la respuesta negativa, el entrevistador le dijo que, al finalizar la charla, debería darle una oportunidad al show

Poco tiempo después, el periodista Josh Horowitz de MTV dio a conocer en Twitter que tuvo la oportunidad de charlar con el actor británico sobre cine y televisión. En un momento de la conversación, parece que Henry Cavill recomendó “entusiásticamente” la serie animada de League of Legends, lo que da entender que ya la vio y le encantó.

Funny story: spent some time with Mr. Cavill last week. We exchanged a bunch of geeky tv/film recommendations. He ENTHUSIASTICALLY recommended ARCANE. So methinks your recommendation worked, Ali! https://t.co/eF4yb2hwUv