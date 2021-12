Josef Fares cree que desarrollar juegos es más difícil que hacer películas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Josef Fares es un director y escritor de cine que, durante la última década, incursionó en la industria de los videojuegos con gran éxito. En 2013 nos entregó el melancólico Brothers: A Tale of Two Sons, mientras que un año después fundó su propia desarrolladora: Hazelight Studios. Desde entonces, trabajó en No Way Out y el reciente It Takes Two.

Ciertamente, el creativo sueco es una de las personalidades indicadas para hablar sobre las diferencias que existen entre la industria cinematográfica y la del gaming, pues tuvo la oportunidad de trabajar en ambas. De esta manera, hace poco dio a conocer su opinión sobre cuál medio es más complejo y difícil de abordar.

Josef Fares cree que los juegos merecen más respeto por parte de Hollywood

Durante una reciente entrevista con The Washington Post, el director creativo de It Takes Two explica que, si bien no considera que hacer películas sea una labor sencilla, cree que los videojuegos son un arte más complejo. Además, afirma que desea regresar al cine y trabajar en un filme en el futuro, algo que sentirá como unas vacaciones.

“[El videojuego] es entretenimiento interactivo. Tienes a tu audiencia suelta y creas todo desde cero. [Con una película], tienes un actor, tienes un ser humano, tienes una voz, tienes movimiento, tienes ambiente, tienes sonido, tienes más de 100 años de cómo planificar una película y hacer un guion; es un medio mucho más controlable”, afirmó Josef Fares.

Para ejemplificar lo difícil que puede ser desarrollar un videojuego, el creativo explicó que, en el caso de It Takes Two, había muchas mecánicas diferentes y era necesario pulirlas todas. Además, reiteró que los jefes del juego tardaban entre 6 y 9 meses en crearse.

Por último, Josef Fares explica que su famosa frase de “F…the Oscar” no la dijo con la intención de arremeter contra la prestigiosa ceremonia de premios. Eso sí, considera que los videojuegos merecen más respeto por parte de Hollywood.

