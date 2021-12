Dicen que Fortnite recibirá contenido de DOOM y más sagas de Xbox

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Fortnite ha tenido todo tipo de colaboraciones a lo largo de su historia. Por supuesto, las grandes compañías de la industria no se han quedado fuera del Battle Royale. Xbox ha tenido presencia gracias a contenido de Halo y, más recientemente, Gears of War.

De acuerdo con reportes recientes, la compañía y Epic Games ya trabajan en un nuevo y genial crossover. En esta ocasión estarían implicados id Software y Bethesda, pues fuentes aseguran que el Battle Royale ahora recibirá contenido de DOOM y otras franquicias.

La información viene por parte de XboxEra Podcast (vía DualShockers), donde Nick Shpeshal afirmó que Epic Games está trabajando para poder llevar más personajes en manos de Xbox a su popular Battle Royale.

El informante habló de varias colaboraciones posibles; sin embargo, solo reveló una en concreto: la supuesta llegada del DOOM Slayer a las batallas de Fortnite. Se mencionó que Epic tiene en la mira otras franquicias de donde saldrían otros potenciales personajes para colaboraciones.

Shpeshal no dio más pistas al respecto, pero dejó claro que no tiene idea de cuándo se concretarán estas colaboraciones. Así pues, la llegada de contenido de DOOM al Battle Royale podría estar a meses de distancia.

Por otro lado, vale la pena mencionar que esto es por ahora un simple rumor. Shpeshal ha demostrado ser una fuente confiable de información, pero actualmente Epic Games no ha dado pistas sobre una colaboración con DOOM.

Dicho esto, lo único que podemos hacer es esperar a que las compañías digan algo al respecto o a que los dataminers encuentren valiosas pistas sobre lo que viene en camino al Battle Royale.

