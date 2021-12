Miyamoto agradece a los fans que votaron por los mejores juegos en encuesta de TV Asahi

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Hace unas cuantas horas te informamos sobre una encuesta que realizó TV Asahi donde se votó por el mejor juego de toda la historia. Dicho título se lo ganó The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Shigeru Miyamoto acaba de agradecer a todos los fans.

Como seguramente recuerdas, fue ayer cuando la cadena de televisión TV Asahi, en Japón, compartió una votación que permitió a los gamers japoneses clasificar los mejores juegos de la historia.

Nintendo sigue dominando en el gusto de los japoneses

En dicha encuesta, donde participaron más de 50,000 usuarios, pudimos conocer que la última entrega de The Legend of Zelda fue la favorita para llevarse la envidiada distinción. Pero además de ese juego, la lista incluyó varios títulos de Nintendo.

Debido a esto, el carismático Shigeru Miyamoto decidió mandar un mensaje de agradecimiento a todos los que participaron.

Aquí lo puedes ver:

“Aquí Miyamoto. Gracias por votar por tantos títulos de Nintendo en las Elecciones Generales de Videojuegos que se emitieron ayer. Este evento fue una oportunidad para recordar cada momento de desarrollo durante los últimos 40 años. Seguiremos creando videojuegos que traigan nuevas experiencias a todos”, dijo el creativo.

Te recordamos que, además de la aventura de Link y Zelda, otros juegos que recibieron un lugar importante en los resultados fueron Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 2, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Bros 3, Pokémon Diamond & Pearl y Super Mario Kart, entre muchos otros.

¿Qué te parecen las palabras de Miyamoto? Cuéntanos en los comentarios.

