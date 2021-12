“No soy pobre”, Ludwig, streamer exnúmero 1 de Twitch, revela cuánto dinero tiene en el banco

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

El streaming es una de esas actividades con la que la gran mayoría de personas no ganaremos ni un centavo, pero eso no quiere decir que sea lo mismo para todos. Algunos lo han convertido en una carrera sumamente lucrativa y tienen cuentas bancarias que son la envidia de muchos. La prueba más clara está en Ludwig Ahgren, una de las estrellas más grandes de Twitch que recientemente se mudó a YouTube.

Recientemente, Ludwig tuvo una sesión de preguntas y respuestas con su audiencia. En ella le pidieron que diera un aproximado de la cantidad de dinero que tiene en el banco. Pocas personas se animan a responder esto, en especial si son creadores de contenido. Por esto sorprendió mucho que Ludwig reveló que tiene entre $1.5 MDD y $2 MDD en su cuenta bancaria.

Por si te lo perdiste: Streamer de Twitch le regala una costosa PC y $5000 USD a un seguidor

“Creo que está bien responder esto. Pero creo que en total tengo entre $1.5 MDD y $2 MDD con lo de la hipoteca de la casa y todo eso”, dijo Ludwig durante la transmisión.

Video relacionado: TOP 5: Lo más decepcionante de 2021

”¿Sólo eso”? Así reaccionó la comunidad ante la revelación

Lo verdaderamente sorprendente es que la audiencia de Ludwig no se mostró del todo impresionada. De hecho, en el chat hubo algunos comentarios que decían “¿sólo eso?” demostrando que muchos creían que habría una cifra mucho mayor. También hubo quienes decidieron picarle las costillas al streamer con comentarios de broma sobre sus ingresos.

“No digan ‘¿sólo eso?’. Eso no es ser pobre. Es una enorme cantidad de dinero para tener. Diablos, chicos. No soy pobre, no es poco. Es una buena cantidad de dinero”, fue la reacción del streamer a las respuestas a su comunidad.

Puede que esta cifra no sorprenda a los que han seguido la pista a noticias sobre Ludwig. Una reciente filtración reveló que, desde agosto de 2019, el streamer recibió $3.3 MDD de Twitch. El streamer confirmó esta información a su audiencia poco después de que se hizo pública.

Entérate: Esta abuela de 62 años triunfa en Twitch mientras juega League of Legends

Queda claro que la fortuna de Ludwig está lejos de compararse con la de los multimillonarios del mundo o las estrellas más grandes del mundo del cine. No obstante, se trata de mucho más dinero que el que la gran mayoría de personas del mundo tendrá. Por esto queda claro por qué ahora muchos sueñan con ser creadores de contenido de Internet. Imagina tan solo tener esa cantidad de dinero por hacer algo que muchos consideran su pasatiempo.

Y tú, ¿qué opinas sobre la cantidad que Ludwig tiene en su cuenta bancaria? ¿Esperabas que tuviera más o menos dinero? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Twitch.

Fuente