Ante las críticas de Martin Scorsese, Tom Holland defiende las películas de Marvel

Es innegable que las películas de Marvel y DC ya se convirtieron en las producciones más exitosas y lucrativas de la industria cinematográfica. No obstante, y pese a su notable popularidad, hay quienes afirman que no tienen nada que ofrecer y no son cine de calidad. Sin lugar a dudas, una de las personalidades que piensa de esta manera es el prestigioso director Martin Scorsese.

En 2019, el director detrás de Taxi Driver y The Wolf of Wall Street afirmó durante una entrevista que, pese a que están bien hechas, no considera que las cintas de Marvel sean cine. Esto principalmente porque no logran capturar y transmitir experiencias psicológicas y emocionales a otros seres humanos.

Poco tiempo después, Martin Scorsese reafirmó su postura en un artículo para The New York Times. Allí, dijo que las películas de Marvel están producidas en serie y están calibradas, probadas y modificadas para su consumo. “Muchos de los elementos característicos del cine, según entiendo, están presentes en las películas de Marvel. Lo que no existe es la revelación, el misterio o el peligro emocional real”, comentó.

Tom Holland afirma que los filme de Marvel son arte

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man en el MCU y a Nathan Drake en la próxima película de Uncharted, dio su opinión sobre las declaraciones del director estadounidense. Como era de esperar, salió a la defensa de las megaproducciones de Marvel.

“Le puedes preguntar a Scorsese: '¿Quieres hacer una película de Marvel?'. Pero él no sabe cómo es eso porque nunca ha hecho una. Yo trabajé en cintas de Marvel y también en filmes que estuvieron en conversaciones para los premios Óscar, y realmente la única diferencia es que una es mucho más cara que la otra”, comentó el actor británico.

Posteriormente, Tom Holland afirma que para él las cintas de superhéroes son arte. Además, reiteró que, independientemente si son buenas o malas, millones de personas la verán, mientras que un filme independiente nadie lo verá si no es muy bueno.

“Quiero decir, también puedes preguntarle a Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. o Scarlett Johansson ― personas que han hecho el tipo de películas que son 'dignas de un Oscar' y también han hecho películas de superhéroes ― y te dirán que son lo mismo, solo que en una escala diferente”, concluyó el joven de 25 años.

