¿Cuándo sabremos más sobre Monster Hunter Rise: Sunbreak? Capcom responde

Monster Hunter se convirtió en la franquicia más exitosa en la historia de Capcom, logro destacable pues estamos hablando de la compañía responsable de fenómenos mundiales como Street Fighter y Resident Evil. Actualmente, no hay mayor éxito para la compañía japonesa que Monster Hunter World, pero Monster Hunter Rise ya comienza a escribir su historia y 2022 será un gran año para esta entrega.

Para cerrar 2021 con buenas noticias, Capcom reveló que será en primavera de 2022 cuando se revele nueva información de Monster Hunter Rise: Sunbreak, expansión de la entrega original que actualmente está disponible en Nintendo Switch y que debutará el próximo 12 de enero en PC. Como te informamos en su momento, Monster Hunter Rise: Sunbreak llegará con nuevos escenarios, una nueva historia y un duelo legendario con un nuevo tipo de dragón llamado Malzeno.

